Alpinista scomparso sul Monte Rosa: riprese le ricerche di Christoph Menacher

Sono riprese nella giornata di ieri le ricerche di Christoph Menacher, l’alpinista tedesco di 58 anni disperso dal 20 settembre nella zona del canalone Marinelli sopra Macugnaga, in valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. L’occasione è stata quella di un’esercitazione del gruppo piloti del Soccorso Alpino piemontese. L’intera zona in cui risulta alta la probabilità che si sia perso l’escursionista è stata mappata a maglia fitta dai sorvoli dei droni, che hanno scattato 4 mila immagini che nei prossimi giorni saranno passate al setaccio con programmi informatici specifici, nella speranza di individuare qualche indizio utile per le ricerche.

L’attività è stata resa possibile grazie anche al personale Sagf e al reparto volo di Venegono della Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione l’elicottero. Dell’escursionista tedesco non ci sono notizie da oltre un mese e mezzo. Lo scorso 5 ottobre era stato trovato, ancora in vita, il suo cane in compagnia del quale aveva intrapreso l’escursione da cui non è tornato.

