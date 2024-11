Gli annunci del ministro Pichetto: dal nucleare al motore elettrico

MeteoWeb

Il disegno di legge sul nucleare è pronto e arriverà in Parlamento il giorno dopo l’approvazione della manovra. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al convegno “Energia & Europa”. Il ministro ha detto che questo avverrà “entro dicembre”. “Sara’ una legge delega che indica la strada per tornare al nucleare, fa partire il nuovo ente certificatore, riconosciuto dagli organi internazionali, delega il Governo a definire i criteri su sicurezza, distanza e localizzazione”, ha spiegato il ministro.

Il motore elettrico sarà il futuro ma a livello europeo sono state fatte scelte utopistiche, mentre con la nuova Commissione servirà fare politiche più realistiche. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’incontro “Energia & Europa”. “Sono convinto che il motore che farà la parte preponderante sarà il motore elettrico, perché è più facile, ma l’assurdità non deve esserci il motore endotermico. Magari la tecnologia ci porta a un motore endotermico che va a idrogeno”, ha detto Pichetto. “E’ stato come nell’Unione sovietica dove il potere politico decideva i risultati dell’economia e la prima volta non è andata benissimo», ha aggiunto il ministro, aggiungendo che sul green deal e le politiche sull’auto a livello europeo «serve un percorso realistico: è finito il tempo dell’utopia del “Fit for 55″. Bisogna rivedere tutta una serie di considerazioni che erano esageratamente ideologiche”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.