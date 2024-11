Antartide, il paesaggio ghiacciato dell’Isola di Ross visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Il paesaggio ghiacciato dell’Isola di Ross in Antartide è mostrato nell’immagine realizzata da Copernicus Sentinel-2 il 3 febbraio 2024, acquisita durante l’estate australe. Basandosi sull’orientamento della scena, il Polo Sud geografico si troverebbe a circa 1.350 km dalla parte superiore dell’immagine. L’isola di Ross, che copre una superficie di circa 2.460 km quadrati, si trova nell’Antartide Orientale ai margini di una vasta piattaforma di ghiaccio, la Barriera di Ross, una piccola frazione della quale è visibile nella parte superiore dell’immagine. L’isola prende il nome dall’esploratore britannico Sir James Clark Ross, che la scoprì nel 1841 durante la sua ricerca del Polo Sud Magnetico.

L’isola è formata da 4 vulcani: il Monte Bird, il Monte Terra Nova, il Monte Terror e il Monte Erebus. Due di essi sono chiaramente visibili nell’immagine: il Monte Terror a sinistra e il Monte Erebus – il più grande – sulla destra.

Anche se il suo nome suggerisce il contrario, il Monte Terror non è così sinistro come suona. Sir James Clark Ross battezzò sia il Monte Terror che il Monte Erebus in onore delle sue navi, la HMS Terror e la HMS Erebus, della spedizione del 1841.

Monte Erebus è ancora attivo e si ritiene che sia il vulcano attivo più meridionale del mondo. Con i suoi 3.276 m, è la vetta più alta dell’isola ed è anche uno dei pochi vulcani al mondo contenente un lago di lava attivo. La caldera forma un altopiano sulla sommità del vulcano, dove si possono scorgere due crateri. Mentre il cratere più piccolo è inattivo, il cratere principale contiene un cratere interno più piccolo, dove si trova il lago di lava.

I bordi frastagliati della lingua di ghiaccio dell’Erebus sono visibili mentre si allungano nello Stretto di McMurdo. La lingua di ghiaccio è la parte frontale di un ghiacciaio che ha origine dalle pendici del vulcano.

L’isola di Ross è anche uno dei centri di ricerca scientifica più importanti dell’Antartide. Sia la Stazione statunitense di McMurdo che la neozelandese Base Scott si trovano sulla punta estrema della lunga e stretta Penisola di Hut Point, visibile nella parte superiore dell’immagine.

