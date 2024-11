Archeologia, scoperta una rara tomba del Medio Regno d’Egitto: custodisce gioielli e diverse generazioni della stessa famiglia

MeteoWeb

Un’antica tomba dell’età dei faraoni con 11 sepolture sigillate è stata scavata dagli archeologi a Luxor. Lo ha annunciato il Ministero del Turismo e delle Antichità egizie. La tomba è stata rinvenuta nella necropoli di South Asasif, accanto al tempio di Hatshepsut, lungo la riva occidentale del fiume Nilo. Un team congiunto egiziano-americano ha trovato bare per uomini, donne e bambini risalenti al Medio Regno (1938 a.C.-1630 a.C.). Gli esperti ritengono che sia stata utilizzata come tomba di famiglia per più generazioni dalla XII all’inizio della XIII dinastia.

Mohamed Ismail Khaled, Segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziane, ha dichiarato che la maggior parte delle bare di legno e delle fasce di lino che erano consuete per questo tipo di sepolture sono state distrutte da antiche inondazioni. Tuttavia, sono stati recuperati gioielli provenienti dalle sepolture femminili, tra cui una collana ben fatta contenente 30 ametiste e due perle di agata intorno a un amuleto a forma di testa di ippopotamo.

Sono stati identificati anche due specchi di rame: uno presentava un manico a forma di loto, mentre l’altro vantava il disegno di Hathor, la dea del cielo, delle donne, della fertilità e dell’amore tra gli antichi egizi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.