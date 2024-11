Assaggio d’inverno oggi in Valle d’Aosta, prima neve di stagione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Assaggio d’inverno oggi in Valle d’Aosta, a causa dell’arrivo di una perturbazione fredda che ha determinato un deciso calo delle temperature. Il rapido passaggio del fronte porta le prime nevicate della stagione, diffuse su tutta la regione, con fiocchi attesi anche a partire da 900-1000 metri di altitudine. Il tempo oggi sarà perturbato, con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni che, nelle aree montuose, potrebbero risultare più consistenti.

Da Gressoney e Champoluc a La Thuile, passando per Courmayeur e Pila, la perturbazione ha portato fiocchi anche nelle principali località turistiche, dove l’apertura delle piste da sci è attesa per la fine di novembre. I fiocchi sono arrivati anche a Cervinia, dove gli impianti di risalita sono già aperti dal 26 ottobre scorso. Le temperature sono in ribasso, con lo zero termico tra i 1.300 metri e i 1.800 metri: stamane ad Aosta la temperatura è scesa a +3,4°C, a Saint-Vincent a +4,9°C e a Cervinia a -3,8°C.

Ieri Anas ha comunicato la chiusura preventiva, a partire da stamane, del Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia, a causa delle precipitazioni attese e “fino a cessata esigenza“.

