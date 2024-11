Risveglio invernale in Piemonte, i primi fiocchi di neve imbiancano il paesaggio | FOTO

MeteoWeb

Nella notte il Piemonte ha assistito all’arrivo della prima neve, con fiocchi che hanno imbiancato i comuni di alta montagna. A Claviere, in alta Valle di Susa, prima dell’alba il paesaggio era già imbiancato, con la neve che ha raggiunto localmente quota 1.000 metri. Durante i rovesci più intensi, i primi fiocchi sono stati avvistati anche tra i 700 e i 900 metri.

Le nevicate sono attese in intensificazione sui rilievi alpini del Cuneese, Torinese, Canavese e Biellese, mentre nelle aree più lontane dai monti i fenomeni saranno più deboli. Le nevicate proseguiranno moderatamente fino al pomeriggio, con accumuli fino a 20-30 cm oltre i 1.500 metri. Verso sera è attesa un’attenuazione delle precipitazioni, con le ultime piogge sulle Alpi torinesi e cuneesi fino al tramonto, segnando il termine di questa fase dalle caratteristiche invernali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

