Maltempo, attesa nuova tempesta tropicale nei Caraibi: potrebbe colpire Cuba come uragano

Prevista la formazione di una nuova tempesta tropicale nei Caraibi in grado di portare forti piogge in Giamaica e nelle Isole Cayman prima di rafforzarsi in un uragano e probabilmente colpire Cuba. La tempesta si chiamerebbe Rafael. Nel corso della settimana, si prevede che porterà forti piogge anche in Florida e in alcune parti del sud-est degli Stati Uniti, secondo l’U.S. National Hurricane Center (NHC) di Miami. “C’è una crescente fiducia in un rafforzamento costante finché il sistema non raggiunge Cuba o il Golfo del Messico sudorientale“, riferisce l’NHC.

Secondo gli ultimi dati, la depressione tropicale si trova circa 310km a sud di Kingston, in Giamaica. Ha venti massimi sostenuti di 55km/h mentre si muove verso nord a 15km/h, ha affermato l’NHC.

La tempesta prevista dovrebbe spostarsi vicino alla Giamaica entro la fine della giornata odierna e avvicinarsi o sorvolare le Isole Cayman dalla sera di martedì 5 novembre a mercoledì 6. Potrebbe avere un’intensità vicina a quella di un uragano quando passerà vicino alle Isole Cayman. Le previsioni più recenti indicano che la perturbazione potrebbe passare sopra Cuba occidentale mercoledì come un uragano. Forti piogge colpiranno i Caraibi occidentali con quantitativi totali da 70 a 150mm e fino a 230mm previsti localmente in Giamaica e in alcune parti di Cuba. Sono possibili inondazioni e frane.

Gli abitanti di Cuba e delle Florida Keys sono tra quelli invitati a monitorare la perturbazione mentre si sviluppa. La maggior parte delle previsioni indica che la potenziale tempesta raggiungerà il picco come uragano di categoria 1, “ma le condizioni nei prossimi giorni favoriranno un rafforzamento, quindi dovremo monitorare la rapidità con cui si organizzerà e non si può escludere un uragano più forte“, ha scritto Michael Lowry, specialista di uragani ed esperto di storm surge, in un’analisi.

Le allerte emesse

Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore in Giamaica e un’allerta uragano è in vigore per le Isole Cayman e per alcune parti di Cuba, tra cui le province di Pinar del Rio, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas e l’Isola della Gioventù. Un’allerta per tempesta tropicale è stata emessa per Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camaguey e Las Tunas a Cuba.

Questa mattina, il governo delle Isole Cayman ha offerto alla popolazione sacchi di sabbia e ha annunciato che le scuole saranno chiuse domani. “I residenti sono invitati a prendere precauzioni immediate per proteggere se stessi e le loro proprietà“, ha affermato il governo in una dichiarazione.

Frana in Giamaica

Nel frattempo, il quotidiano Jamaica Observer ha segnalato una grande frana in una zona rurale a nord della capitale Kingston ieri, che i funzionari hanno attribuito alle piogge persistenti prima della potenziale tempesta. Non sono stati segnalati feriti, ma un paio di comunità sono rimaste isolate.

