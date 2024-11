Auguri speciali dallo Spazio, il Giorno del Ringraziamento si festeggia anche in orbita | VIDEO

MeteoWeb

Un Ringraziamento speciale è arrivato direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti NASA Nick Hague, Don Pettit, Suni Williams e Butch Wilmore, attualmente in orbita, hanno condiviso un messaggio di auguri con la Terra in occasione del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day), ricordando l’importanza della connessione, anche a distanza. Suni Williams, comandante della missione Expedition 72, ha dichiarato: “Buon Ringraziamento a tutti i nostri amici e familiari sulla Terra e a chi ci sostiene”. Pettit ha sottolineato il valore della tecnologia nel mantenere i legami in assenza di vicinanza fisica.

Nonostante la lontananza, il gruppo non ha rinunciato alla tradizione: Hague ha mostrato il “banchetto spaziale” composto da tacchino affumicato, cavoletti di Bruxelles, zucca e mele speziate. Wilmore ha espresso gratitudine per la vita in assenza di gravità e per il supporto delle loro famiglie e della comunità. La missione di Wilmore e Williams, originariamente breve, è stata prolungata a causa di problemi tecnici con la capsula Starliner di Boeing. Gli astronauti torneranno sulla Terra a febbraio 2024 a bordo della Crew Dragon di SpaceX.

“C’è tanto per cui essere grati”, hanno concluso gli astronauti, ricordando il privilegio di rappresentare una nazione dedita all’esplorazione spaziale. “Buon Ringraziamento!” hanno esclamato in coro, unendo idealmente lo Spazio e la Terra.

