Automotive in crisi: i principali motivi delle difficoltà a livello mondiale

MeteoWeb

“Posto che la situazione dell’automotive è difficile e che questo è un problema di carattere mondiale che investe tutto il settore, per cui noi la prossima settimana saremo a Milano e Monza proprio per parlare di auto, bisogna dare un po’ di fiducia a Stellantis, il cui vero problema è l’aspetto energetico e dei costi energetici, insieme al fatto che passare dal motore termico a quello elettrico significa avere meno bisogno di manodopera”. Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di ‘Panorama on the Road’ a Matera.

“Noi abbiamo dato loro autorizzazioni per fare investimenti nel biogas, in modo tale che si intervenga per ridurre il costo energetico e ci auguriamo che questa diminuzione del costo energetico possa avere un riverbero positivo. Loro hanno assicurato la produzione di una vettura ibrida a partire dal 2026, ma poi c’è un tema di come riqualificare gli operai che perderanno il lavoro anche nell’indotto, visto che comunque il problema ci sarà”, ha detto Bardi facendo riferimento allo stabilimento di Stellantis a Melfi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.