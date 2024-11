Aviaria: il Canada conferma il primo caso umano di H5N1, adolescente in ospedale

MeteoWeb

Un adolescente della British Columbia, in Canada, è stato ricoverato al BC Children’s Hospital di Vancouver dopo essere risultato positivo al virus dell’influenza aviaria H5N1. L’Agenzia della sanità pubblica canadese (PHAC) ha confermato che si tratta del primo caso umano di H5N1 contratto nel Paese. Il sequenziamento genomico ha rivelato che il virus che ha infettato il ragazzo è correlato a un focolaio di influenza aviaria presente tra i polli della stessa regione. Attualmente, non sono stati identificati altri casi umani, e sono in corso indagini per stabilire come l’adolescente sia stato contagiato.

Negli Stati Uniti, un’epidemia di H5N1 ha colpito i bovini da latte, ma in Canada non sono stati segnalati casi simili nelle mucche, né tracce del virus sono state trovate nei campioni di latte. Inoltre, il ceppo del virus presente nei bovini americani è diverso da quello individuato nel paziente canadese. La PHAC rassicura che il rischio di contagio per la popolazione generale è basso, sebbene resti più elevato per chi è esposto a contatti non protetti con animali infetti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.