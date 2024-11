Aviaria, i CDC alzano l’allerta: test a tutti i lavoratori a contatto con mucche infette

MeteoWeb

Per la prima volta dall’inizio dell’allerta aviaria negli USA, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) indicano un aumento dell’allarme sulla diffusione del virus tra le persone e la necessità di verificare chi possa essere positivo alla malattia senza accorgersene. I CDC indicano, quindi, che tutti i lavoratori di allevamenti con mucche infette dall’aviaria si dovranno testare per la presenza del virus H5N1. I Centri suggeriscono inoltre l’uso dell’antivirale Tamiflu a chi risultasse portatore del virus. In particolare, i CDC invitano gli addetti, anche totalmente asintomatici, a farsi l’esame del sangue.

Gli ultimi dati raccolti dall’agenzia del governo americano, dopo aver analizzato gli addetti di 115 allevamenti del Colorado e del Michigan, rivelano che il 7% di loro era infetto anche senza sintomi. O al massimo con prurito e arrossamenti degli occhi. “I lavoratori positivi al H5N1 erano stati in diretto contatto con le mucche o avevano anche solamente pulito le stalle degli animali contagiati“, ha detto Demetre Daskalakis del reparto immunizzazioni dei CDC. Pochi di loro indossavano mascherine o schermi protettivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.