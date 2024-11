Aviaria, primo caso umano di influenza in Canada

MeteoWeb

In Canada, per la prima volta, una persona è risultata positiva all’influenza aviaria: lo hanno comunicato le autorità sanitarie. Si tratta di un adolescente, attualmente ricoverato in un ospedale pediatrico per un’infezione causata dal virus del ceppo H5, ha dichiarato il Ministero della Sanità della Columbia Britannica, provincia del Canada occidentale. Sono in corso verifiche per individuare l’origine del contagio e per rintracciare i contatti avuti dal paziente. Un funzionario della sanità pubblica ha definito l’accaduto “un evento raro” e ha aggiunto: “Stiamo conducendo un’indagine approfondita per comprendere appieno la fonte di esposizione al virus in Columbia Britannica“.

L’influenza aviaria è solitamente riscontrata nelle popolazioni di uccelli selvatici o nel pollame. Di recente è stata rilevata anche tra alcuni mammiferi, come mucche e suini, quest’ultimi colpiti da un focolaio a ottobre negli Stati Uniti. Gli esperti sono preoccupati per l’aumento dei casi tra i mammiferi, poiché temono che una diffusione significativa possa favorire una mutazione del virus, rendendolo capace di trasmettersi tra esseri umani.

