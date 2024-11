B.Inclusion days, tornano all’Università di Milano-Bicocca le giornate dedicate a disabilità e inclusione

MeteoWeb

Tornano anche quest’anno i B.Inclusion days, le giornate che l’Università di Milano-Bicocca dedica al dialogo aperto sui temi dell’inclusione. Sarà un momento di riflessione ma anche di “formazione” nel senso più pieno della parola. Gli incontri, rivolti alla cittadinanza e alla comunità accademica, si terranno da lunedì 2 a mercoledì 4 dicembre e offriranno momenti di confronto con esperte, esperti e testimonianze dirette. L’obiettivo è promuovere consapevolezza sui diritti delle persone con disabilità e sulle pratiche inclusive, creando uno spazio di dialogo in cui approfondire le sfide e le opportunità legate alla diversità. Attraverso un approccio multidisciplinare, gli incontri esploreranno le implicazioni sociali, culturali e professionali della disabilità.

La prima giornata di eventi (lunedì 2 dicembre) sarà dedicata ai “Diritti umani, disabilità e vita indipendente”, una serie di incontri introdotta dai saluti istituzionali della delegata della rettrice per la Disabilità e i Dsa dell’Università di Milano-Bicocca e coordinatrice del Cald (rete di Coordinamento degli atenei lombardi per la disabilità), Roberta Garbo, e della vicepresidente LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità), Francesca Fusina (ore 14.30, Sala Lauree giurisprudenza).

Gli altri appuntamenti

Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si svolgerà il Diversity Day 2024. Tra le iniziative in programma, da segnalare il primo career day neuroinclusivo d’Italia (dalle 9.30 alle 16), un evento per l’inserimento e l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, che potranno candidarsi e svolgere colloqui di persona con recruiter e manager di importanti realtà aziendali. E il panel “All’ombra dei media: come la sottorappresentazione influenza l’immaginario collettivo”, con il contributo della presidente di Fondazione Diversity, Francesca Vecchioni e di Marina Cuollo, autore e content creator, writer, editorial contributor e D&I Consultant (ore 11.30, Aula Ersilia Bronzini (U6/07). .

Infine, la terza giornata (mercoledì 4 dicembre) si concentrerà sulla “Didattica universitaria in una prospettiva inclusiva” e sarà inaugurata dai saluti istituzionali della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, della delegata della rettrice per lo Sport universitario di Milano-Bicocca, Lucia Visconti Parisio, del presidente del Comitato paralimpico Lombardia, Pierangelo Santelli, e dell’atleta paralimpica e DE&I Expert, Arianna Talamona.

