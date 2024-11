Paura in Barcellona-Las Palmas: Balde accusa difficoltà respiratorie e nausea, cosa è successo | VIDEO

Nel corso della 15ª giornata del campionato spagnolo, durante la partita tra il FC Barcelona e Las Palmas, si è verificato un episodio che ha preoccupato tutti i tifosi blaugrana: l’infortunio di Alejandro Balde. Il giovane laterale del Barça ha dovuto lasciare il campo dopo un violento scontro con un avversario. L’incidente è avvenuto durante un rapido contropiede del Barcelona e ha coinvolto un impatto diretto alla zona del collo.

Nonostante i tentativi di proseguire, Balde non è riuscito a continuare a giocare a causa delle difficoltà respiratorie e di un forte senso di nausea. I sintomi di commozione cerebrale sono stati evidenti, con il calciatore che è stato costretto a farsi soccorrere immediatamente. Il tecnico Hansi Flick, preoccupato per le sue condizioni, ha deciso di sostituirlo con Gerard Martín, Nel frattempo, l’atmosfera al Camp Nou è stata di grande solidarietà nei confronti di Balde, con i tifosi che lo hanno applaudito calorosamente mentre lasciava il campo. Anche i social network sono stati invasi da messaggi di supporto.

Alejandro Balde left the pitch coughing and struggling to breathe …😭😭😭💔

