Matteo Bassetti sarà il presidente del “Consiglio superiore della sanità regionale” ligure

La Liguria compie un passo decisivo per migliorare la sua sanità con la nascita del Consiglio superiore della sanità regionale, un’iniziativa che mira a portare un significativo salto di qualità nel sistema sanitario. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta regionale. “Il Consiglio superiore della sanità in Liguria, sarà tutto quanto completamente gratuito, i componenti non riceveranno alcun compenso, avranno invece il dovere di darci suggerimenti e critiche positive su quello che stiamo facendo e vogliamo fare per il futuro“, ha spiegato Bucci, sottolineando il valore fondamentale del nuovo organismo.

La Liguria diventa così la prima Regione italiana a istituire un Consiglio superiore della sanità regionale, ispirato al modello del Consiglio superiore della Sanità, che svolge un ruolo consultivo a livello ministeriale. Un’iniziativa che rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale, destinata a rafforzare la collaborazione tra professionisti del settore e amministratori locali.

“La nascita del Consiglio superiore della sanità in Liguria è una cosa assolutamente innovativa“, ha evidenziato Bucci, aggiungendo: “Sono certo che aiuterà tutti quelli che dovranno lavorare, ci sono una serie di professionisti di primordine che lavoreranno insieme all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò“. Un team di esperti che si prefigge di affrontare le principali problematiche sanitarie della Regione, con un occhio di riguardo alle sfide attuali e future.

Il nuovo organismo sarà composto da cinque membri: il direttore generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, l’ex assessore Angelo Gratarola, il dottor Luciano Grasso, il dottor Santiago Vacca e l’infettivologo Matteo Bassetti, che ricoprirà anche il ruolo di portavoce del gruppo. A Bassetti spetterà anche il compito di coordinare un pool di medici scelti nelle varie Asl liguri. Il gruppo dei professionisti selezionati include i dottori Salvatore Alongi, Eleonora Arboscello, Giada Bardelli, Lucia Del Mastro, Sergio Ferraro, Alessandro Gastaldo, Anna Maria Gatti, Tiziana Lazzari, Luigi Martinelli, Claudio Mazzola, Nicolò Pordo, Antonello Ramise e Barbara Rebesco.

Parlando della situazione sanitaria attuale, Massimo Nicolò, neoassessore alla Sanità, ha dichiarato: “Abbiamo di fronte una battaglia durissima, ma sono convinto che in particolare sulle liste d’attesa si possa fare moltissimo”. Un’affermazione che evidenzia la determinazione dell’amministrazione a risolvere uno dei temi più critici del sistema sanitario regionale.

Matteo Bassetti ha aggiunto: “L’idea è quella di ricalcare in Liguria quello che già avviene al Ministero della Salute dove c’è un Consiglio superiore della Sanità consultivo, che ha un ruolo di affiancamento mai di intralcio al funzionamento del Ministero, così credo che dovremo fare con Bucci e Nicolò“. Bassetti ha anche voluto sottolineare l’importanza della composizione del gruppo di esperti: “Nel pool di esperti ho cercato di fare in modo che tutte le Asl fossero rappresentate ma soprattutto che ci fosse un equilibrio tra donne e uomini, su tredici persone ci sono sei donne e sette uomini“.

Con questa nuova iniziativa, la Regione Liguria punta a rafforzare la sanità locale, facendo tesoro delle esperienze di ciascun componente del Consiglio, e affrontando con competenza e responsabilità le sfide sanitarie che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni.

