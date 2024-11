BNZ acquista due impianti fotovoltaici in Sicilia: ecco come funzioneranno 

MeteoWeb

BNZ, produttore indipendente di energia elettrica (IPP) che sviluppa, costruisce e gestisce progetti solari fotovoltaici, ha concluso dei Sale and Purchase Agreement (SPA) concordati qualche anno fa per finalizzare l’acquisto di due impianti fotovoltaici greenfield da GreenGo con una capacità totale di 127,7 MW. I due impianti, rispettivamente di 90,5 MW e 37,2 MW, si trovano in Sicilia, nei comuni di Francofonte (Siracusa) e Lercara Friddi (Palermo). L’impianto fotovoltaico di Lercara sarà operativo entro la prima metà del 2026, mentre l’entrata in funzione di quello di Francofonte è prevista per la fine del 2026. L’energia pulita prodotta da questi due impianti solari soddisferà il fabbisogno annuale di elettricità di circa 51.000 residenti.

In totale, i due impianti eviteranno l’emissione di 72.880 tonnellate di CO₂ all’anno, l’equivalente di circa 27.000 voli di andata e ritorno da Palermo alle Maldive. Nell’ambito dell’impegno nei confronti dei territori in cui è opera, BNZ partecipa alla creazione di una comunità agro-energetica con il supporto delle autorità locali di Francofonte. Questo impianto rappresenta un modello innovativo di gestione delle compensazioni con un sistema aperto che coinvolge più stakeholder, ovvero sia gli enti locali che le imprese agricole del territorio, una zona di eccellenza per la coltivazione degli agrumi.

Le dichiarazioni

Luis Selva, amministratore delegato di BNZ, ha dichiarato: “l’acquisizione di questi impianti pienamente autorizzati rappresenta i nostri primi passi in Sicilia e il consolidamento della nostra presenza nel mercato italiano. Ringraziamo GreenGo per la collaborazione e per lo sviluppo di questi progetti in modo molto attento alle esigenze delle comunità locali. Prendiamo il testimone confermando il nostro impegno ad essere un partner responsabile nelle comunità in cui operiamo, per far sì che questi progetti possano essere un’opportunità di crescita sociale e ambientale, creando. relazioni solide per garantire la creazione di valore nel lungo periodo”. A settembre 2023, inoltre, BNZ ha inaugurato nel Lazio i lavori di tre impianti fotovoltaici per una capacità totale di 135 MW, che sorgeranno vicino a Viterbo e Montalto di Castro. Altri progetti sono in fase di sviluppo nella stessa Regione, insieme a Puglia e Sicilia.

Gabriele Sommantico, Head of Development di BNZ, ha aggiunto: “questi nuovi progetti in Sicilia danno un ulteriore impulso al nostro sviluppo in Italia. Prevediamo di mettere in funzione gli impianti del Lazio entro il terzo trimestre del 2025. Tutti gli altri progetti in cantiere saranno probabilmente pronti per la fase di costruzione entro il prossimo anno. Siamo inoltre interessati ad esplorare nuove opportunità per rafforzare la nostra presenza in Italia, con un interesse specifico per le tecnologie di stoccaggio”. BNZ, parte di Nuveen Infrastructure, grazie alle proprie competenze e agli investimenti in atto, intende collaborare agli obiettivi di transizione energetica dell’Italia e prevede di dar vita a ulteriori iniziative nel Paese sviluppando una pipeline totale di circa 500MW di progetti di Energia rinnovabile entro la fine del 2025. Complessivamente, in Europa meridionale, BNZ prevede di implementare un portafoglio complessivo di oltre 1,7 GW di energia rinnovabile.

