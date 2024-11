Avviati i lavori di costruzione di un portafoglio solare fotovoltaico da 135 MW: i dettagli sui tre progetti

MeteoWeb

Green Arrow Capital, tra i maggiori operatori indipendenti e leader negli investimenti alternativi e sostenibili, prosegue il piano di sviluppo in Spagna e annuncia la costruzione di un nuovo portafoglio fotovoltaico (PV) composto da tre progetti per una capacità complessiva di 135 MW. Gli asset sono situati a Sanlúcar la Mayor, nella provincia di Siviglia, una delle aree con il maggior irraggiamento solare della Spagna, che consentirà una produzione stimata complessiva di circa 273.902 MWh annui. L’iniziativa conferma l’impegno nella transizione energetica di Green Arrow Capital, che ha investito nel progetto attraverso il fondo Green Arrow Infrastructure of the Future (“GAIF”), rafforzando la posizione di leadership del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili. Gli impianti forniranno energia pulita a oltre 100 mila famiglie, compensando complessivamente più di 144 mila tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno. Gli asset fanno parte di una pipeline di circa 1 GW di progetti solari fotovoltaici su cui il fondo GAIF ha un diritto di esclusiva. Tra questi, altri 200 MW sono in fase avanzata e saranno acquisiti da GAIF nei prossimi mesi.

Le attività di Engineering, Procurement and Construction (EPC) saranno svolte da Voltalia, primario contractor e fornitore di servizi nel settore delle energie rinnovabili, quotato all’Euronext di Parigi, che sarà responsabile della progettazione, costruzione, installazione e messa in servizio dei progetti. Banco Santander finanzierà il portafoglio mediante l’erogazione di una Construction Facility di medio termine, al fine di consentirne la realizzazione. La Construction Facility sarà rifinanziata in seguito all’entrata in esercizio del Portafoglio. Il team di Green Arrow Capital è stato guidato dal Fondatore e CIO Daniele Camponeschi e dal Direttore Investimenti Giulio Barendson.

Le dichiarazioni

Daniele Camponeschi, Fondatore e Chief Investment Officer di Green Arrow Capital, ha dichiarato: “la realizzazione di questo nuovo portafoglio solare in Spagna sottolinea l’importanza strategica del mercato iberico per Green Arrow Capital e fa seguito ad altri virtuosi investimenti che permettono al Gruppo di consolidare ulteriormente la propria presenza in un settore chiave come quello fotovoltaico. Un’iniziativa che rinnova altresì il nostro impegno nella transizione energetica, confermandoci leader negli investimenti green anche all’estero. Avere al fianco un partner di eccellenza come Voltalia ci permetterà di garantire la massima qualità e sostenibilità nella realizzazione del progetto”.

“Siamo entusiasti di questa prima collaborazione con Green Arrow Capital. Questo nuovo contratto conferma il dinamismo di Voltalia e Helexia in Spagna” ha commentato Sébastien Clerc, CEO di Voltalia.

