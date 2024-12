Bomba artica paralizza New York e la Pennsylvania: le conseguenze della prima grande nevicata

MeteoWeb

Dopo la prima grande nevicata della stagione, l’arrivo di una “bomba artica” ha messo in ginocchio lo Stato di New York, dove il governatore Kathy Hochul aveva già dichiarato lo stato di emergenza a causa delle intense nevicate che stanno colpendo la regione. Le zone settentrionali di New York, tra Buffalo e il Lago Erie, sono le più colpite, con accumuli di neve che potrebbero raggiungere i novanta centimetri. Le autorità hanno esortato la popolazione a evitare i viaggi in auto, con condizioni che già da oggi risultano estremamente difficili e pericolose.

Le nevicate abbondanti

Le nevicate abbondanti stanno continuando a coprire ampie aree, mettendo in difficoltà i viaggiatori che, durante il frenetico fine settimana festivo, cercano di rientrare a casa. Oltre alle nevicate record, la raffica di aria artica sta portando temperature estremamente fredde, con punte di 10-20°F al di sotto della media nelle Pianure del Nord. Queste condizioni meteo potrebbero persistere anche nei giorni a venire, con previsioni di ulteriori nevicate che potrebbero creare pericoli nelle regioni dei Grandi Laghi, delle Pianure e del Midwest.

Le avvertenze del servizio meteorologico

Il servizio meteorologico ha avvertito che “il viaggio sarà estremamente difficile e pericoloso questo fine settimana, specialmente nelle aree dove potrebbero accumularsi rapidamente diversi piedi di neve“. Parte della I-90 in Pennsylvania è stata chiusa, così come le corsie in direzione ovest della New York Thruway verso la Pennsylvania. Le città lungo il Lago Erie, come Buffalo, sono coperte da un manto nevoso che ha raggiunto i 61 centimetri in alcune zone, mentre altre località come la Pennsylvania nord-occidentale hanno registrato accumuli di neve superiori ai 70 centimetri. Nel frattempo, le difficili condizioni hanno costretto molti viaggiatori a rifugiarsi durante la notte in un Holiday Inn a causa delle strade impraticabili. “Era difficile da gestire, ma non avevamo scelta“, ha dichiarato Jeremiah Weatherley, uno degli addetti dell’hotel. “Sono semplicemente arrivati e non volevamo mandare via la gente.” Alcuni hanno aiutato gli altri a liberare le auto dalla neve abbondante, creando una forte solidarietà tra i presenti.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre la Polizia di Stato della Pennsylvania ha risposto a circa 200 incidenti stradali in 24 ore. Le nevicate sono state particolarmente intense anche nel Michigan, dove si sono registrati accumuli record di neve. Le previsioni meteo parlano di un ulteriore aumento delle nevicate, con accumuli che potrebbero raggiungere o superare il metro di altezza in alcune zone. L’ondata di aria artica di questa settimana ha portato nelle pianure settentrionali temperature di oltre 10° al di sotto della media, ha dichiarato il servizio meteorologico, che ha emesso avvisi di freddo per alcune zone del North Dakota. Si prevede che entro lunedì l’aria gelida si sposterà sulla parte orientale degli Stati Uniti.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, consigliando cautela per i viaggiatori e mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. La neve e il freddo artico continuano a causare disagi in tutta la regione, con ulteriori complicazioni attese nelle prossime ore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.