Prima grande nevicata nel Nord/Est degli USA, l’effetto lago imbiancherà New York e Michigan

MeteoWeb

Con l’arrivo del weekend, il Nord/Est degli Stati Uniti si trova ad affrontare la prima grande nevicata della stagione, che sta creando preoccupazione in aree prossime ai Grandi Laghi, tra cui lo Stato di New York e il Michigan. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), nevicate da record sono previste nelle città lungo i laghi Erie e Ontario, con accumuli stimati fino a 1,8 metri a Watertown e nelle zone ad Est del Lago Ontario entro lunedì. In Michigan, nella Upper Peninsula, si prevedono fino a 90 cm di neve.

L’effetto lago

Il fenomeno è attribuibile alla cosiddetta neve da “effetto lago“, che si verifica quando l’aria fredda e secca attraversa superfici di acqua relativamente calda, come i Grandi Laghi. Quest’anno, le temperature del Lago Erie si aggirano intorno ai 10°C, circa 6°C sopra la media stagionale, intensificando l’effetto.

William Geary, Commissario dei Lavori Pubblici della Contea di Erie, ha dichiarato che queste condizioni potrebbero persistere per le prossime settimane, anticipando ulteriori eventi nevosi intensi.

Stato di emergenza e misure preventive

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee a rischio, mobilitando risorse statali. Intanto, le condizioni meteorologiche hanno portato alla chiusura di diverse arterie stradali, tra cui tratti dell’Interstate 90 e dell’Interstate 86.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.