Buongiorno e Buon 2 Novembre, Festa dei Morti! La Commemorazione dei Defunti è un’usanza nata nel IX secolo per iniziativa di sant’Odilone di Cluny. Il 2 novembre venne scelto come giorno per ricordare le anime dei defunti, dopo che Odilone fu ispirato dal racconto di un eremita. Questa ricorrenza invita a pregare per i fedeli defunti e a visitare i cimiteri per benedire le loro tombe.

Buongiorno e Buon 2 Novembre, Festa dei Morti! Immagini e frasi per la Commemorazione dei Defunti

Per l’occasione, proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) per augurare Buongiorno e Buon 2 Novembre, Festa dei Morti o Commemorazione dei Defunti. Ecco alcune frasi per augurare un buongiorno rispettoso e significativo per il 2 novembre.

Buongiorno. Oggi ricordiamo chi ci ha lasciato, ma vive ancora nei nostri cuori. Buona commemorazione dei defunti.

Un buongiorno di luce e memoria per il 2 novembre: che l’amore per chi ci ha preceduto ci accompagni ogni giorno.

Oggi rivolgiamo un pensiero affettuoso ai nostri cari che non ci sono più. Buona giornata e buon 2 novembre.

Buongiorno! Che questo giorno ci ricordi l’importanza di tenere viva la memoria dei nostri cari.

Un dolce buongiorno: il 2 novembre ci riunisce nel ricordo di chi abbiamo amato e continua a vivere nei nostri cuori.

Buon giorno dei defunti. Che i ricordi ci facciano sentire vicini a chi ci ha lasciato, e la preghiera ci dia conforto.

Buongiorno. In questo giorno speciale, onoriamo chi ci ha preceduto, tenendoli nel cuore e nella memoria.

Buon 2 novembre. Che il ricordo dei nostri cari sia luce e guida per noi, oggi e sempre.

Buongiorno di pace e raccoglimento per il 2 novembre. Che sia un giorno di serenità nel ricordo dei nostri defunti.

Buona giornata. Oggi, nella commemorazione dei defunti, onoriamo chi ci ha lasciato con amore e gratitudine.

Buongiorno. Oggi ricordiamo con affetto chi ci ha preceduti e custodiamo il loro ricordo nei nostri cuori.

Un buongiorno sereno per il 2 novembre. Che il ricordo dei nostri cari sia una carezza per l’anima.

