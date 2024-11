Cacciatori di uragani su TikTok: va in scena la tempesta

MeteoWeb

Gli uragani sono manifestazioni della natura tanto affascinanti quanto devastanti. Quando i venti iniziano a superare i 250 km/h, c'è chi corre al riparo e chi, invece, carica la batteria della telecamera e si dirige verso la tempesta. Proprio così: su TikTok esiste una comunità di creator che va controcorrente, in cerca dell'occhio del ciclone. Questi cacciatori di uragani, o hurricane hunters, hanno trasformato il caos atmosferico in un'opportunità per crearsi un seguito, informare e monetizzare.

L’engagement legato a video su uragani, tornado e altre calamità è aumentato del 45% negli ultimi due anni. Quando si dice la tempesta perfetta…

Chi sono i cacciatori di uragani?

A differenza dei professionisti dell’aeronautica e del Noaa, che raccolgono dati con strumenti sofisticati, gli hurricane hunters di TikTok puntano a portare l’azione direttamente sugli schermi di milioni di persone. In definitiva, sono una strana combinazione di intrattenimento e informazione, particolarmente apprezzato dal giovane pubblico della piattaforma.

Pare comunque che questi contenuti, in molti casi, stiano aiutando a creare una nuova consapevolezza tra i giovani riguardo ai cambiamenti climatici e alle misure di sicurezza durante le emergenze atmosferiche.

I cacciatori di uragani più famosi su TikTok

Reed Timmer (@reedtimmerwx) è un meteorologo, dall’approccio scientifico ma appassionato, che condivide immagini spettacolari , dati e spiegazioni dettagliate, per offrire una comprensione più profonda dei fenomeni atmosferici. Si tratta del cacciatore di uragani più famoso sui social di tutto il mondo e non solo .

Live Storm Chasers (@livestormchasers) è un team di esperti che si muove per catturare tempeste e uragani in diretta. La loro forza è la copertura continua: non si limitano a un singolo evento, ma offrono un monitoraggio costante, trasmettendo aggiornamenti cruciali sulle tempeste in corso.

Cody (@countoncody) è invece noto per il suo stile diretto. In Florida, sua terra natale, si getta senza esitazione nelle tempeste per offrire ai suoi follower un’esperienza in tempo reale. Non provate a farlo a casa, verrebbe da dire.

@ icy.popp documenta le tempeste dall’alto, registrando il passaggio degli uragani attraverso voli aerei. Questa prospettiva inusuale affascina gli spettatori con immagini mozzafiato della furia dei venti visti dall’alto.

@eatcleanandhikethings è un account che si distingue per la narrazione più umana degli uragani. Non solo documenta le tempeste, ma racconta anche le operazioni di soccorso e il lato umano delle emergenze.

L’impatto dei video virali su TikTok

La potenza di un video in diretta, che cattura un uragano mentre imperversa, è difficile da ignorare ma qual è l’effetto reale di questa popolarità crescente?

Mentre la televisione tradizionale mostra spesso immagini filtrate e montate, su TikTok il pubblico assiste alla tempesta in diretta, attraverso gli occhi di persone comuni che si trovano nel mezzo dell’azione. Questa connessione diretta crea un impatto emotivo profondo, spingendo gli spettatori a riflettere e a discutere su questioni complesse come i cambiamenti climatici. Non è raro vedere nei commenti discussioni accese, domande e preoccupazioni. E proprio lì, in quella “tempesta” di interazioni, si trova il valore educativo di questi contenuti. Senza contare che, secondo Il Sole 24 ore, i giovani si informano attraverso i video amatoriali e i social, senza prendere in considerazione i mezzi d’informazione tradizionali.

Per concludere: Cosa ci guadagnano?

Dietro i video mozzafiato degli uragani, c’è un business solido e ben studiato. Molti cacciatori di uragani sono riusciti a trasformare questa attività in una fonte di guadagno attraverso TikTok. Ma come ci riescono?

Prima di tutto, c’è il potere delle sponsorizzazioni. Brand legati alla tecnologia, al meteo o alla sicurezza sono i primi a cercare collaborazioni. Per esempio, aziende che vendono droni o attrezzature di protezione vedono in questi creator un’opportunità unica per promuovere i propri prodotti in un contesto reale e avvincente. Reed Timmer, ad esempio, ha collaborato con aziende specializzate in tecnologia meteorologica, presentando attrezzature sofisticate mentre documenta tempeste estreme.

Un’altra strategia è la creazione di contenuti esclusivi e il lancio di merchandising. Molti cacciatori, come i membri di Live Storm Chasers, offrono prodotti a tema, dalle magliette alle attrezzature brandizzate. Inoltre, alcuni di loro hanno creato abbonamenti premium su altre piattaforme, offrendo ai fan contenuti extra, accesso a dirette esclusive e spiegazioni dettagliate sulle tempeste.

La monetizzazione passa anche attraverso le partnership social . Piattaforme come Instagram e TikTok incentivano la creazione di contenuti con programmi di partnership. Ad esempio, Instagram Business offre opportunità di collaborazione per i creator che raggiungono un certo numero di follower e molti cacciatori di uragani sfruttano queste partnership per aumentare le proprie entrate.

