Cade in una cava mentre pratica softair: uomo trasportato in ambulanza

Attorno alle 12:10 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un uomo caduto da alcuni metri di altezza mentre stava praticando softair in una cava sopra località Turri. Il 58enne di Selvazzano Dentro, che aveva sbattuto sui sassi tra i rovi riportando contusioni e un sospetto trauma cranico, è stato raggiunto da una decina di soccorritori e dal medico dell’ambulanza che gli ha prestato le prime cure. Caricato in barella è stato sollevato per contrappeso e poi trasportato fino all’ambulanza.

