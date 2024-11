Cade da cavallo e perde conoscenza: ragazzina ricoverata in ospedale

MeteoWeb

Incidente a cavallo nella campagna nei dintorni di Sorano, in provincia di Grosseto. Una ragazzina che stava cavalcando è caduta perdendo il controllo dell’animale stesso. Sono così scattati i soccorsi del 118 ed è stato deciso il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 2. La ragazzina è in gravi condizioni ed è stata trasportata in codice 2 ma non è comunque in pericolo di vita. Sul posto anche i sanitari con l’automedica di Pitigliano.

