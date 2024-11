Altra vittima in montagna: escursionista cade in un canalone e muore nella Bergamasca

MeteoWeb

Altra vittima sulle montagne italiane oggi: nella Bergamasca, come avvenuto in Trentino, un escursionista è morto dopo essere caduto in un canalone. È successo tra la cima del Monte Cavallo e il Passo San Simone, nel comune di Valleve. L’allarme è scattato poco prima delle 14:30, quando alcuni escursionisti hanno sentito delle urla e hanno cercato di verificare cosa fosse accaduto: è stato uno di loro a trovare il corpo ormai senza vita dell’uomo. La vittima aveva 33 anni. Immediata la chiamata al 112: sul posto è stato inviato l’elisoccorso, decollato da Sondrio, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino e ai Carabinieri. Purtroppo per l’escursionista non c’era ormai più nulla da fare.

