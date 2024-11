Precipita in un canalone sul Monte Agosta: morto escursionista in Trentino

MeteoWeb

Incidente mortale sulle montagne del Trentino. Un escursionista di 70 anni è scivolato su un pendio erboso, rovinando in un canalone sul Monte Agosta, nel territorio comunale di Sella Giudicarie. L’incidente è avvenuto ad una quota di circa 2.200 metri. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze sono stati i compagni di cordata. La centrale ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino che con due diverse rotazioni ha portato in quota il tecnico e il medico. I soccorritori hanno però solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Bondo e Breguzzo.

