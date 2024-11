Colpita da una scarica di sassi: climber ferita in Trentino

MeteoWeb

Diversi incidenti oggi sulle montagne del Trentino, dove purtroppo si conta anche una vittima. Nel pomeriggio di oggi, i tecnici del Soccorso Alpino del Trentino sono stati impegnati in un doppio intervento. La prima operazione di soccorso è stata effettuata nel territorio di Arco per una climber austriaca di 42 anni che è stata colpita alla testa da un sasso mentre era a terra. La donna è stata raggiunta dalla stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino, composta anche da un sanitario, e trasferita all’ospedale per accertamenti. Poco dopo, gli operatori sono intervenuti anche lungo la falesia Regina del Lago per un escursionista, primo di cordata, caduto per 5 metri su una cengia. Il team della stazione val di Ledro lo ha raggiunto e trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.