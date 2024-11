Sardegna, casa in fiamme dopo fuga di gas: un uomo trovato morto

MeteoWeb

Un uomo di 79 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio nel suo appartamento. La tragedia è avvenuta in serata a Nurri, nel Sud Sardegna. L’allarme è scattato verso le 20.30 con le fiamme che stavano aggredendo un’abitazione in via Segni. I vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono hanno verificato che c’era stata un’esplosione dopo una fuga di gas e quando hanno trovato il padrone di casa era già morto. Il 79enne dovrebbe essere morto per intossicazione e sono stati inutili i soccorsi. A Nurri è arrivato anche il medico legale per stabilire le cause del decesso.

