Meteo, caldo anomalo sulle Alpi: nuovi record a Capanna Margherita, in Svizzera e Austria

Altra giornata di caldo fuori stagione in Italia, favorito dal dominio dell’anticiclone. Le temperature sono ben oltre la media e lo zero termico si spinge oltre i 4000 metri di quota. A Capanna Margherita, posta a 4560 metri s.l.m. sul Monte Rosa, è stato stabilito un nuovo record di temperatura per novembre. Oggi, infatti, è stata registrata una massima di +1,4°C, battendo il record del 2015.

Ma il caldo anomalo si fa sentire sulle Alpi anche oltre il confine italiano. Venerdì 1 novembre, per la prima volta nel mese di novembre, sulla Jungfraujoch (a 3571 metri s.l.m.), la temperatura non è scesa sotto gli 0°C, evidenzia Meteosvizzera. Inoltre, con un valore massimo di +4,8°C, è stata la temperatura più alta mai misurata per il mese di novembre (le misurazioni sono iniziate nel 1961).

Caldo estremo in alta montagna anche in Austria. Sul Sonnblick (3109 metri s.l.m.), ad esempio, l’1 novembre non è stata registrata solo la notte di novembre più calda con +2,4°C (battuto il record del 1999 di +1,7°C), ma anche il giorno di novembre più caldo con +7,1°C (le misurazioni sono iniziate nel 1886). Il record precedente era di +6°C e risaliva al 1984. I +7,1°C sono anche la temperatura più alta mai registrata nell’intera metà invernale dell’anno (novembre-aprile).

