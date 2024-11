Calenda avverte: “Altre alluvioni in arrivo, serve un’accelerazione nei lavori”

MeteoWeb

“Quello che è successo sull’alluvione qui in Emilia-Romagna succederà in molte altre parti d’Italia“. Con queste parole, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha sottolineato l’urgenza di affrontare il rischio idrogeologico durante un incontro elettorale al Mug di Bologna. Secondo Calenda, per superare lo stallo legato alle opere di prevenzione, è fondamentale “stimare il rischio idrogeologico, e su questo abbiamo i migliori ingegneri idraulici d’Europa, e si fanno i lavori“.

Riferendosi alle tempistiche per la realizzazione dei progetti, Calenda ha dichiarato: “Forse non si faranno 18 gare, visto che non c’è tempo, e per questo forse sarà un po’ meno impeccabile la procedura. Sì, lo sarà, ma lo dobbiamo fare, perché eventi come questi ci saranno di nuovo e lo sappiamo“. L’appello del leader di Azione è chiaro: è tempo di agire rapidamente per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.