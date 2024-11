Il cargo Dragon si è agganciato alla ISS: a bordo 2700kg di rifornimenti ed esperimenti

MeteoWeb

In anticipo di una ventina di minuti rispetto al programma prestabilito, il cargo Dragon di SpaceX si è agganciato in modo automatizzato al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sotto la supervisione degli astronauti della NASA Butch Wilmore e Nick Hague, per consegnare un carico di circa 2.700 chilogrammi tra rifornimenti, esperimenti e materiali scientifici. La navetta senza equipaggio, lanciata con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center in Florida, ha così portato a termine la 31esima missione di rifornimento di SpaceX alla ISS (Crs-31) per conto della NASA.

Tra i materiali portati in orbita spiccano l’esperimento Coronal Diagnostic Experiment, ideato per studiare il vento solare, la sonda giapponese LignoSat, che verificherà se il legno può essere utilizzato in ambito spaziale, e due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Europea volti a studiare come alcuni materiali invecchiano una volta portati nello spazio. A bordo c’è anche uno strumento per lo studio della saldatura a freddo dei metalli in assenza di gravità e del muschio antartico per osservare gli effetti combinati delle radiazioni cosmiche e della microgravità sulle piante.

La Dragon è il primo veicolo giunto sulla ISS durante la Expedition 72 e rimarrà agganciata alla stazione orbitante per circa un mese; dopodiché si sgancerà e tornerà sulla Terra, rientrando con un tuffo nell’oceano al largo della costa della Florida.

