Cartolina estiva dal litorale di Roma: tante presenze per il Ponte di Ognissanti

Il Ponte di Ognissanti si chiude oggi con sole e temperature oltre le medie in Italia, da Nord a Sud. Così è stato anche sul litorale romano, che oggi regala un’altra cartolina più estiva che autunnale, con temperature massime di +23-24°C. Tante presenze sulle spiagge, tra tintarelle e passeggiate sul bagnasciuga, ad Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese. Anche scene di bambini che fanno il bagno e giocano in mare e famiglie che improvvisano picnic. A sorridere oggi anche molti ristoratori e chioschi balneari che hanno allestito tavolini all’aperto per il rito dell’aperitivo e del pranzo. Affollati i lungomare e le banchine portuali di Ostia e Fiumicino, mentre le ciclabili fanno il pieno di bikers.

