Le case automobilistiche tedesche sotto pressione: profitti in calo e sfide nell’elettrico

Le case automobilistiche tedesche Volkswagen, Mercedes-Benz e Bmw hanno registrato un utile operativo di circa 7,1 miliardi di euro (7,5 miliardi di dollari) tra luglio e settembre, un calo di quasi la metà rispetto al terzo trimestre del 2023. Lo dimostra un’analisi dei principali dati finanziari delle 16 maggiori case automobilistiche del mondo effettuata dalla società di revisione e consulenza EY. Anche il fatturato è andato al contrario: nel terzo trimestre le case automobilistiche tedesche hanno generato il 6% in meno, con un totale di 145,4 miliardi di euro. I primi sei mesi dell’anno sono già stati tutt’altro che rosei per le aziende di Wolfsburg, Stoccarda e Monaco: rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tra gennaio e giugno gli utili sono diminuiti del 18%, mentre il fatturato è sceso dello 0,4%.

Nel terzo trimestre, tuttavia, l’indebolimento del settore automobilistico ha colpito l’intero settore. I ricavi di tutte le società analizzate sono diminuiti dell’1,9%, attestandosi a circa 485,9 miliardi di euro. L’utile prima degli interessi e delle tasse (ebit) ammonta a 29 miliardi di euro, il 23,7% in meno rispetto all’anno precedente. Con profitti in crescita del 23% e vendite in crescita dell’8%, le case automobilistiche statunitensi sono state particolarmente forti negli ultimi tempi.

Le reazioni

Per Constantin Gall, un esperto del settore presso EY, “i produttori di automobili tedeschi in particolare hanno avuto un trimestre nero come la pece”. Secondo lo specialista, i documenti degli anni successivi al Coronavirus nascondevano problemi strutturali profondamente radicati che ora vengono alla luce senza pietà. L’industria automobilistica tedesca, ad esempio, ha difficoltà a tenere il passo con i nuovi concorrenti nel settore elettrico, compresi quelli cinesi. I costi sono troppo alti, le attrezzature troppo ingombranti, ha sottolineato.

L’industria automobilistica è in crisi a causa della debolezza dell’economia e soffre della mancanza di domanda, soprattutto di auto elettriche. Ford prevede di tagliare 2.900 posti di lavoro in Germania entro il 2027. Un posto di lavoro su quattro verrà eliminato nello stabilimento di Colonia, che è stato completamente convertito all’elettrico e ha già orari ridotti. Alla Volkswagen sono previsti tagli salariali, chiusure di stabilimenti e riduzioni di posti di lavoro. Secondo il comitato aziendale sono in pericolo tre stabilimenti e decine di migliaia di posti di lavoro. Anche i fornitori Bosch, ZF, Continental e Schaeffler intendono tagliare migliaia di posti di lavoro a causa, tra le altre cose, di problemi di competitività.

I numeri

La crisi si nota anche nel numero di auto vendute. La maggior parte dei grandi gruppi ha fatturato meno auto nuove rispetto all’anno precedente. Complessivamente le vendite sono diminuite del 5,6%. Solo poche aziende, come Tesla e Ford, sono riuscite a vendere più veicoli. A peggiorare è soprattutto la situazione nell’importante mercato automobilistico cinese. Ad eccezione di Tesla, il produttore di auto elettriche è cresciuto del 30%, tutti i produttori hanno registrato perdite di vendite a due cifre nel terzo trimestre. Con il 17%, il calo dei tedeschi è stato leggermente inferiore alla media di tutti i produttori. Durante questo periodo poco meno di un veicolo su tre ha continuato ad essere venduto in Cina. Nel 2020 questa cifra era ancora quasi al 40%. Secondo i dati, il rapido spostamento verso la mobilità elettrica e l’ingresso aggressivo di produttori locali nel mercato stanno diventando sempre più un problema per le aziende occidentali nella Repubblica popolare: “in Cina esiste una concorrenza feroce e spietata, basata in gran parte sui prezzi. Attualmente, le aziende affermate non hanno molto da guadagnare lì”, ha affermato Gall, chiarendo che la dimensione del mercato non consente il ritiro.

Secondo l’analisi EY, sono finiti anche i tempi in cui le case automobilistiche tedesche erano tra le più redditizie al mondo. A causa del crollo degli utili, il suo margine, che mette in rapporto l’utile operativo con le vendite, si è quasi dimezzato, al 4,9%. Il margine medio per tutte le società è stato del 6,0% (meno 2,0 punti).

Le altre case automobilistiche

Suzuki è stata la casa automobilistica più redditizia, in crescita del 12,7%. L’azienda giapponese è in testa alla classifica nel terzo trimestre, davanti a Kia (10,9%) e Tesla (10,8%). Mercedes-Benz si è classificata al settimo posto con un margine di profitto del 7,3%. Segue la BMW al nono posto con il 5,2% e la Volkswagen al dodicesimo posto (3,6%). Delle 16 aziende analizzate, tre sono riuscite a migliorare i propri margini nel terzo trimestre, mentre le altre hanno registrato un calo della redditività.

Secondo Gall, soprattutto i produttori automobilistici europei non hanno altra scelta che ridurre i costi e allo stesso tempo lavorare sulla loro competitività tecnologica. Perché nonostante il calo della redditività si dovrebbero investire miliardi, ad esempio nella tecnologia del software e delle batterie, ma più recentemente anche nel perfezionamento del motore a combustione.

“Questo tentativo di mantenere l’equilibrio potrebbe sopraffare alcune aziende, il che potrebbe portare a massicci licenziamenti e, a medio termine, a una nuova ondata di consolidamento nell’industria automobilistica”, ha previsto Gall, sottolineando l’importanza che le aziende migliorino le loro strutture interne. I tagli massicci, soprattutto nelle spese amministrative, sono “inevitabili”, ha detto l’esperto. La spesa per ricerca e sviluppo da parte dei produttori tedeschi è aumentata del 12% raggiungendo gli 8,3 miliardi di euro nel terzo trimestre, una cifra record secondo EY.

