Cerimonia di conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa ad Alberto Angela: luogo e data

Giovedì 5 Dicembre, alle ore 10.30 nell’Aula magna del Rettorato, si terrà la cerimonia di conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa ad Alberto Angela in occasione dei 40 anni del dottorato Sapienza, a Roma. Il riconoscimento verrà assegnato per il grande impatto delle sue opere sulla divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo. La cerimonia si aprirà con la prolusione del rettore Antonella Polimeni, seguirà l’allocuzione del preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Ricccardo Faccini. L’elogio sarà a cura del direttore del Museo universitario di Scienze della Terra (Must) Raffaele Sardella. La cerimonia si concluderà con la lectio magistralis di Alberto Angela.

