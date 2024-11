Ciclone USA, pioggia record in California: tanta neve sulle montagne | FOTO

MeteoWeb

Una forte tempesta che si è spostata sulla California settentrionale ha abbattuto alberi e prodotto pesanti nevicate e quantità record di pioggia dopo aver danneggiato case, ucciso due persone e lasciato senza corrente centinaia di migliaia di clienti nel settore pacifico nordoccidentale degli USA. I meteorologi hanno avvertito che il rischio di inondazioni improvvise e frane continuerà. Decine di voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di San Francisco sono stati cancellati. A Washington, più di 320.000 persone, la maggior parte delle quali nell’area di Seattle, sono ancora senza corrente oggi mentre le squadre lavorano per liberare le strade da linee elettriche, rami caduti e detriti. I funzionari dei servizi pubblici hanno affermato che le interruzioni potrebbero durare fino a sabato 23 novembre.

Il National Weather Service ha esteso l’allerta inondazioni fino a sabato per le aree a nord di San Francisco, poiché la regione è stata colpita dal più forte fiume atmosferico finora in questa stagione. Si tratta di un lungo e ampio pennacchio di umidità che si forma sopra un oceano e scorre sopra la terraferma, scaricando ingenti quantità di precipitazioni. La tempesta ha ruggito sulla costa martedì 19 novembre come un “ciclone bomba”, scatenando venti che hanno abbattuto alberi e causato due morti a Washington.

Precipitazioni record e voli cancellati in California

In California, questa mattina sono state segnalate circa 9.000 interruzioni di corrente, in calo rispetto alle oltre 20.000 di ieri sera. Circa 150 voli sono stati ritardati e altre due dozzine sono state cancellate questa mattina all’aeroporto internazionale di San Francisco, dopo che centinaia sono stati ritardati e decine sono stati cancellati il giorno prima, secondo il servizio di tracciamento FlightAware.

L’aeroporto della contea di Sonoma, nella regione a nord di San Francisco, ha ricevuto 175mm di pioggia mercoledì 20 novembre, battendo un record che risale al 1998. Nella vicina Forestville, una persona è rimasta ferita quando un albero è caduto su una casa. Piccole frane sono state segnalate nella regione di North Bay in California, tra cui una sulla State Route 281 che ha causato un incidente d’auto, secondo Marc Chenard, un meteorologo del servizio meteorologico.

La pioggia ha rallentato un po’ ma “piogge intense e persistenti torneranno a farsi vedere entro venerdì mattina”, ha detto l’ufficio del servizio meteorologico di San Francisco su X. “Non abbiamo finito!“. Le contee di Mendocino settentrionale e Humboldt meridionale hanno ricevuto da 100 a 200mm di pioggia nelle ultime 48 ore e le stesse quantità sono previste per le prossime 48 ore, hanno affermato i meteorologi della California. Le raffiche di vento potrebbero superare gli 80km/h. Sono possibili pericolose inondazioni improvvise, frane e colate detritiche, soprattutto dove i pendii sono stati allentati dai recenti incendi, hanno avvertito i funzionari.

Un’allerta per tempesta invernale è stata predisposta per la Sierra Nevada settentrionale sopra i 1000 metri, dove sono possibili 38cm di neve in due giorni. Le raffiche di vento possono superare i 121km/h nelle zone montuose, hanno affermato i meteorologi. Tantissima neve ha già ricoperto il Mount Shasta, nella catena montuosa delle Cascate, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Danni e vittime nello stato di Washington

La tempesta, che ha colpito per la prima volta il Pacifico nordoccidentale martedì 19 novembre, ha raggiunto lo stato di “ciclone bomba”, che si verifica quando un ciclone si intensifica rapidamente. Alberi caduti hanno colpito case e disseminato le strade in tutto lo stato di Washington occidentale, uccidendo almeno due persone. Una donna a Lynnwood è stata uccisa quando un grande albero è caduto su un accampamento di senzatetto, mentre un’altra donna a Bellevue è stata uccisa quando un albero è caduto su una casa. Più di una dozzina di scuole sono state chiuse nell’area di Seattle ieri e alcune hanno optato per estendere tali chiusure fino ad oggi.

A Enumclaw, a est di Seattle, i residenti sono impegnati nelle operazioni di pulizia dopo che la loro città ha registrato i venti più forti dello stato martedì sera, con raffiche di 119km/h. La residente Sophie Keene ha detto che le forti raffiche hanno fatto saltare i trasformatori in città. “Le cose esplodevano, ovunque”, ha detto Keene al Seattle Times. “Come i trasformatori vicino al parco. Uno è esploso in modo così forte, sembrava che fossero appena esplosi dei fuochi d’artificio“.

Il servizio meteorologico ha emesso un avviso di allerta inondazioni per alcune parti del sud-ovest dell’Oregon fino a domani sera, mentre venti e mari agitati hanno temporaneamente bloccato una rotta di traghetto nel nord-ovest di Washington tra Port Townsend e Coupeville.

