Cipro, il Presidente annuncia: “saremo nella NATO quando ci saranno le condizioni”

Cipro potrebbe presentare domanda per diventare membro della NATO una volta che le sue forze armate riceveranno la formazione e l’equipaggiamento necessari con l’aiuto degli Stati Uniti per portarli agli standard della principale alleanza militare mondiale, ha affermato il Presidente della nazione insulare del Mediterraneo. Il Presidente Nikos Christodoulides ha messo Cipro sulla traiettoria per una possibile adesione alla NATO, ponendo fine a settimane di speculazioni mediatiche sulle intenzioni del suo governo dopo il suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington il mese scorso. Lo sviluppo va contro la politica di neutralità di lunga data di Cipro che risale all’era della Guerra Fredda.

Christodoulides ha affermato che, sebbene Cipro non possa entrare nella NATO in questo momento a causa delle obiezioni che la Turchia solleverebbe alla sua potenziale adesione, alla Guardia Nazionale cipriota non dovrebbe essere negata l’opportunità di potenziare le sue capacità difensive con l’assistenza degli Stati Uniti.

“E poiché non vogliamo che la Guardia Nazionale perda tali opportunità, siamo in trattative con gli Stati Uniti, e li ringraziamo per la loro risposta positiva, su come la Repubblica di Cipro possa sfruttare al meglio queste opportunità, così quando tutto sarà al suo posto, la Repubblica di Cipro potrà diventare uno stato membro della NATO“, ha detto Christodoulides all’Associated Press. “Il rafforzamento delle capacità deterrenti della Repubblica di Cipro è della massima importanza e sfruttiamo ogni opportunità, sia nella direzione degli Stati Uniti e della NATO, sia in quella dell’Unione Europea“, ha concluso il Presidente.

La Turchia, che mantiene più di 35.000 soldati nella parte settentrionale turco-cipriota separatista di Cipro, etnicamente divisa, non riconosce il governo dell’isola, che ha sede nella parte meridionale greco-cipriota. Christodoulides non ha spiegato come le obiezioni turche potrebbero essere aggirate. Ma l’Onu sta attualmente lavorando per preparare una ripresa dei colloqui di pace tra le parti rivali a Cipro, che è stata divisa nel 1974 quando la Turchia ha invaso l’isola in seguito a un colpo di stato da parte dei sostenitori dell’unificazione con la Grecia.

