Città e onde di calore: come affrontare l’emergenza e coinvolgere i cittadini

Le onde di calore, sempre più frequenti e intense a causa dei cambiamenti climatici, rappresentano una sfida crescente per le città di tutto il mondo. Proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, è diventata una priorità per molti governi locali, che cercano soluzioni innovative per affrontare l’emergenza. Ma come possono le città coinvolgere le comunità locali e garantire un supporto adeguato durante questi eventi estremi? La risposta a questa domanda sarà al centro della seconda sessione di apprendimento tra pari, intitolata “Cittadinanza e adattamento climatico: esperienze partecipative da Roma al Friuli Venezia Giulia” , in programma il 5 dicembre 2024 alle ore 10:00 (CET) in modalità online. L’evento vedrà protagonista città come Malmö e Valencia.

La città svedese di Malmö si è distinta per il suo approccio partecipativo nell’affrontare le sfide climatiche. Attraverso una serie di workshop e attività organizzati con stakeholder locali, Malmö sta co-progettando strategie di adattamento che garantiscano una resilienza urbana inclusiva. Durante la sessione del 5 dicembre, Malmö condividerà i risultati del suo lavoro pilota e le iniziative realizzate.

Valencia

Anche Valencia, abituata a estati calde e secche, sta affrontando sfide senza precedenti. Negli ultimi anni, la città spagnola ha visto un aumento significativo delle onde di calore, con periodi di alte temperature sempre più lunghi e frequenti. Per rispondere a questa emergenza, Valencia ha creato una rete di rifugi climatici, spazi freschi e accessibili alla popolazione per alleviare gli effetti del caldo estremo. Durante l’incontro online, i rappresentanti della città condivideranno le lezioni apprese ed i passi futuri per proteggere i cittadini.

L’importanza del coinvolgimento comunitario

Un elemento chiave che accomuna entrambe le città è l’importanza di coinvolgere direttamente le comunità locali. Informare, ascoltare e co-progettare soluzioni con i cittadini non solo migliora l’efficacia delle strategie di adattamento, ma contribuisce anche a creare una maggiore consapevolezza sull’urgenza della crisi climatica. L’evento del 5 dicembre rappresenta un’occasione unica per i governi locali ed i professionisti del settore di condividere esperienze, sfide e soluzioni pratiche. In un momento storico in cui il cambiamento climatico continua a colpire duramente le città, momenti di confronto come questi sono fondamentali per costruire un futuro più sostenibile.

