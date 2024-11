Clima, le anomalie di Ottobre 2024 in Italia: caldo anomalo da Nord a Sud | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati relativi alle anomalie climatiche di Ottobre 2024 in Italia. Come ampiamente previsto in base all’andamento climatico del mese scorso, l’anomalia definitiva è stata notevolmente calda con uno scarto di +1,57°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020. Dopo un settembre quasi nella norma, quindi, si torna sugli standard dei mesi precedenti. Ed è stato anche il 10° mese su 10 con anomalie significative di caldo nel nostro Paese.

Con questo scarto, il mese di Ottobre 2024 si classifica al 5° posto nella classifica degli Ottobre più caldi di sempre. Al primo posto, con il record assoluto, c’è l’Ottobre di un anno fa, del 2023, che fu caldissimo con un’anomalia di +3,14°C, superiore del doppio rispetto a quella di quest’anno.

Dal punto di vista geografico, l’anomalia calda è stata abbastanza omogenea in tutto il territorio nazionale: +1,52°C al Nord, +1,67°C al Centro e +1,61°C al Sud. Per tutte le tre macro-aree geografiche del Paese, i record sono recentissimi: al Nord l’Ottobre più caldo è stato quello del 2022, due anni fa, con un’anomalia di +3,21°C. Sia al Centro che al Sud, invece, il record risale a un anno fa, il 2023, con un’anomalia rispettivamente di +3,38°C e +3,31°C.

Ottobre, quindi, si conferma un mese rovente negli ultimi anni in Italia: sia nel 2022 che nel 2023, e adesso anche nel 2024, s’è concluso con grandi anomalie termiche positive in tutto il Paese.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2024

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

Ottobre +1,57°C

