Clima, Papa Francesco: “la COP29 dia un contributo efficace”

Papa Francesco all’Angelus ha ricordato che “tre anni fa veniva avviata la piattaforma dell’azione Laudato sì. Ringrazio quanti operano in favore di questa iniziativa” e “a tale proposito auspico che la Conferenza sui cambiamenti climatici COP29, che inizierà domani a Baku, dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune“. “Prego per gli abitanti di Valencia e di alte parti della Spagna colpite dall’alluvione“, ha detto poi Papa Francesco al termine dell’Angelus.

Inoltre, il Papa ha parlato anche dell’eruzione vulcanica che ha colpito l’Indonesia. “Sono vicino alla popolazione dell’isola del Flores in Indonesia colpita dall’eruzione di un vulcano. Prego per le vittime, i loro familiari, gli sfollati”, ha detto il Pontefice.

