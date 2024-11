Clima, come la polvere accelera lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico: lo studio

MeteoWeb

La polvere proveniente dalle zone oramai prive di ghiacci dell’Artico sta accelerando lo scioglimento della calotta polare della regione. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Nagoya University e pubblicato su npj Climate and Atmospheric Science. La ricerca ha dimostrato che man mano che l’Artico si riscalda, aumentano le aree libere da neve e ghiaccio, portando a un aumento delle emissioni di polvere. La polvere favorisce la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nuvole. È possibile che più cristalli di ghiaccio nelle nuvole stiano rendendo le stesse nuvole più sottili e meno durature, riflettendo così meno luce solare, il che porterebbe ad un aumento del riscaldamento della regione durante l’estate.

“L’aumento delle quantità di polvere dovuto al riscaldamento dell’Artico potrebbe causare il fenomeno opposto a quello previsto dall’opinione comune relativo ai cambiamenti dei cristalli di ghiaccio“, ha affermato il Professore Hitoshi Matsui della Nagoya University, autore principale dello studio. “Il nostro studio precedente ha scoperto che una grande quantità di polvere artica è distribuita nella bassa troposfera (al di sotto di circa 3 chilometri di altitudine) sulla regione in estate e all’inizio dell’autunno, con la polvere che agisce come un nucleo molto efficiente per la formazione di ghiaccio nelle nuvole a questa altitudine durante la stagione”.

Per stimare l’impatto della polvere artica sulle nubi della regione, Matsui e il Dott. Kei Kawai dell’Università di Nagoya, in collaborazione con ricercatori dell’Istituto nazionale di ricerca polare e dell’Università di Hokkaido, hanno condotto uno studio utilizzando il modello di analisi globale CAM-ATRAS. Hanno prima esaminato i cambiamenti nella quantità di polvere rilasciata dalla superficie terrestre artica negli ultimi 40 anni, tra il 1981 e il 2020.

Le simulazioni hanno mostrato che le emissioni di polvere sono aumentate del 20% durante questo periodo con il riscaldamento dell’Artico. Questo aumento promuove la nucleazione del ghiaccio nelle nuvole nella bassa troposfera, indebolendo l’efficienza delle nuvole nel contenere più goccioline liquide e meno cristalli di ghiaccio.

“La maggior parte dei modelli climatici non ha preso in considerazione gli effetti della polvere proveniente dalla superficie terrestre artica”, ha affermato Matsui. “La nostra ricerca suggerisce che i feedback di controbilanciamento della temperatura e delle emissioni dovrebbero essere presi in considerazione per migliorare l’accuratezza delle previsioni sui cambiamenti climatici nell’Artico”.

