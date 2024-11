Clima: la Lombardia “prima Regione italiana a dotarsi di una legge”

MeteoWeb

“La Lombardia nei prossimi mesi sarà la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sul clima. Sarà un testo innovativo. Punteremo sulla riduzione dell’impronta carbonica delle opere edilizie e degli interventi di urbanizzazione, sul sostegno alla ricerca, all’educazione ambientale e all’innovazione e su una strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici partendo dall’efficienza energetica delle attività produttive“: è l’annuncio dato oggi alla COP29 di Baku dall’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, a margine di un confronto pubblico. “Intendiamo assumere una visione integrata dei problemi e delle opportunità. Vogliamo incidere concretamente e avere un approccio innovativo e coordinato in tutte le attività di pianificazione, programmazione, regolamentazione e incentivazione“, ha aggiunto Maione. “Le Regioni e gli enti locali hanno un ruolo cruciale nelle politiche ambientali e nella riduzione di emissioni climalteranti, come riconosciuto ufficialmente dalla COP. In Lombardia à concentrato il 15% dell’intera produzione italiana di energia da fonti rinnovabili. Ora vogliamo andare oltre anche considerando gli edifici come nuove riserve energetiche. La futura legge regionale sul clima terrà in considerazione questo aspetto“.

