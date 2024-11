Coldiretti e Filiera Italia: auguri al nuovo cda di ICE, guida strategica per il record agroalimentare

MeteoWeb

Grande apprezzamento ed i migliori auguri di buon lavoro da parte di Coldiretti e Filiera Italia al neo nominato cda di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane composto da Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci, Annalisa Sassi e Matteo Zoppas.

La riconferma del già Presidente ICE Matteo Zoppas è una ottima notizia in quanto sotto la sua Presidenza l’Agenzia ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo di supporto e guida all’internazionalizzazione delle imprese, soprattutto le PMI, con particolare attenzione ad un approccio di filiera e di distintività del settore agroalimentare italiano. Così come la nomina degli altri componenti tutti di eccellente professionalità, scelta fondamentale per un prossimo mandato in cui l’istituto potrà ulteriormente accelerare la costante crescita delle esportazioni agroalimentari italiane che quest’anno potrebbero raggiungere un nuovo record di 70 miliardi di euro.

