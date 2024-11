Una potenziale collaborazione nel settore dell’energia verde: incontro Cina-Azerbaijan

MeteoWeb

Il ministro dell’economia dell’Azerbaijan, Mikayil Jabbarov, e Yang Tianfu, presidente di PowerChina Resources Ltd., hanno discusso della potenziale collaborazione nel settore dell’energia verde. “Abbiamo parlato della possibilità di sfruttare le condizioni commerciali favorevoli del nostro paese e dell’implementazione di progetti di investimento congiunti”, ha specificato Jabbarov. PowerChina Resources Ltd, una delle principali società controllate del colosso di Pechino Power Construction Corporation of China Ltd., è stata fondata nel 2012 con un capitale registrato di 5,41 miliardi di RMB. È operativa in diversi settori e ha all’attivo esperienze in vari campi, dalla concessione di progetti di energia elettrica allo sviluppo della produzione petrolifera, di metalli non ferrosi e altre risorse minerarie, ma si occupa anche di sviluppo immobiliare e di tutela ambientale, pubbliche utilità e infrastrutture, servizi di consulenza tecnica e ingegneristica, tutti i settori che possono essere sviluppati in partnership con l’Azerbaigian, ha aggiunto il ministro di Baku.

