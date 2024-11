Convegno Maestri Sci: confronto su temi strategici per il settore in vista dell’inverno

MeteoWeb

Sabato 23 novembre il DB Verona Airport Hotel & Congress di Sommacampagna (VR) ha ospitato il Convegno Nazionale 2024, organizzato da AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, con il patrocinio del Collegio Nazionale Maestri di Sci (Col.Naz.). Questo appuntamento annuale ha nuovamente ribadito la sua importanza come occasione di confronto e condivisione per i professionisti della neve, rappresentando una piattaforma ideale per affrontare temi strategici per il settore in vista dell’imminente stagione invernale.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra direttori di Scuole di Sci – Snowboard, delegati e consulenti, provenienti da tutta Italia. Un risultato che conferma l’interesse per un appuntamento che non si limita a un semplice aggiornamento sulle attività in corso, ma che si pone come un momento di riflessione sulle sfide e le opportunità del mondo della montagna e dell’insegnamento degli sport sulla neve. I lavori sono iniziati alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del Presidente AMSI, Luciano Stampa, e del Presidente Col.Naz., Luigi Borgo, che hanno accolto i partecipanti con un discorso improntato sui lavori e sugli appuntamenti che hanno visto impegnate le due realtà negli ultimi mesi.

Il Presidente Stampa introducendo i lavori congressuali ha poi indicato le linee guida per la stagione invernale 2024-2025, soffermandosi sull’importanza che l’Associazione pone nei confronti dei suoi oltre 12.000 professionisti iscritti, vedi il fondamentale lavoro svolto a tutela della categoria in relazione all’applicazione dell’Iva nelle Scuole a partire dal 1° gennaio 2025, nonché sulla promozione del sistema “Scuola Italiana Sci”, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Temi fiscali e previdenziali al centro del dibattito

La mattinata è entrata nel vivo con un approfondimento su temi fiscali e previdenziali legati al decretolegge n. 113/2024 del 9 agosto 2024, che ha introdotto un’IVA agevolata del 5% per le prestazioni professionali dei maestri di sci, sia svolte a titolo individuale sia in forma aggregata (Scuole di Sci).

L’avvocato Roberto Iaia, il Dott. Commercialista Rudi Serafini e la Dott.ssa Consulente del Lavoro Barbara Ciulli hanno approfondito temi di grande attualità per i Professionisti della neve, esaminando l’iter degli ultimi anni che ha portato a questi risultati, con tutti i dettagli pratici sull’applicazione della normativa e sugli obblighi di legge previsti, sia fiscali sia previdenziali. Gli interventi, ricchi di spunti concreti, hanno stimolato un dibattito vivace tra i partecipanti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con gli esperti. Il focus principale, come sottolineato dai presenti, era fornire strumenti chiari e operativi per affrontare le nuove disposizioni normative richieste al settore.

Un altro momento di grande rilevanza è stato l’intervento di Luca Masneri, Sindaco di Edolo, che ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Tavolo Tecnico Scientifico Nazionale per la Montagna Italiana, fondamentale per gettare le basi della nuova Legge sulla Montagna. Masneri ha ribadito l’importanza di politiche mirate per sostenere le realtà montane e ha condiviso con i presenti alcune iniziative legislative in corso, volte a valorizzare le professioni della neve e a tutelare il patrimonio naturalistico. La montagna, ha sottolineato, non deve essere solo un luogo di turismo, ma una realtà viva da sostenere con interventi strutturali e un’attenzione particolare verso le persone che la vivono.

Dopo la pausa pranzo, i lavori sono ripresi con la presentazione delle attività di AMSI per la stagione 2024-2025. Il presidente AMSI Nazionale, Luciano Stampa, ha illustrato le nuove iniziative di comunicazione, tra cui i siti web aggiornati amsi.it e granpremiogiovanissimi.it, che saranno online dai primi di dicembre. Questi saranno affiancati da una nuova Area Riservata, con un gestionale completamente rivisitato, progettato per offrire strumenti innovativi e semplificati alle Associazioni Regionali e Provinciali, oltre che agli stessi Professionisti della neve.

La presentazione dei Partner e Fornitori Ufficiali AMSI è stata un altro momento significativo: collaborazioni con aziende di alto profilo testimoniano il valore che AMSI attribuisce alla qualità di prodotti e servizi, due pilastri fondamentali per supportare l’attività di insegnamento sulla neve delle maestre e dei maestri di sci.

Grande entusiasmo ha accompagnato la premiazione delle Scuole di Sci Alpino e Sci Nordico che si sono distinte durante il 46° GranPremio Giovanissimi 2024 Kinder Joy of Moving, un evento che coinvolge migliaia di bambini da tutta Italia, promuovendo lo sport e i suoi valori fondamentali. Successivamente, è stata presentata la Finale Nazionale del 47° GranPremio Giovanissimi 2025, che si terrà nella splendida cornice della Val Gardena, in Alto Adige, dal 25 al 28 marzo p.v. Questa rinomata area turistica, simbolo di eccellenza dello sci, offrirà un palcoscenico unico per un evento che punta a superare ogni record di partecipazione.

Tra le iniziative AMSI più apprezzate spiccano i CleanUp Days, giunti alla seconda edizione. L’appuntamento di Sommacampagna è stato l’occasione per premiare le Scuole di Sci e Snowboard che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere l’evento. Questa iniziativa, che combina sensibilizzazione e azione concreta, rappresenta un pilastro della strategia futura di AMSI per promuovere la sostenibilità e la tutela del territorio montano. Con i CleanUp Days non si punta solo a pulire alcune piste da sci, ma soprattutto a educare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente. Il Convegno Nazionale 2024 si è concluso con grande soddisfazione da parte dei partecipanti. La varietà degli argomenti trattati, la qualità degli interventi e l’atmosfera di collaborazione hanno confermato l’importanza di questa giornata per tutti i professionisti della neve.

