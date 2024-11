Cop16: Progressi sul ruolo delle comunità locali e sul Piano biodiversità

MeteoWeb

“Risultati storici sostenuti dall’Unione europea, con alcune decisioni di attuazione che richiedono ulteriori discussioni“. Questa è la sintesi dell’ottimo esito della Cop16 sulla biodiversità, la Conferenza delle parti delle Nazioni Unite che ha avuto luogo a Cali, in Colombia, e che si è conclusa sabato scorso. L’Unione Europea ha accolto con favore i risultati ottenuti, sottolineando che durante la Cop16 sono stati raggiunti “importanti risultati” e che l’UE, attraverso l’unità dei suoi Stati membri, ha svolto “un ruolo fondamentale” nel loro raggiungimento.

Tra i risultati più significativi, spicca il Fondo Cali, che consentirà “alle aziende che beneficiano del sequenziamento delle risorse genetiche, ad esempio per sviluppare nuovi medicinali, di condividere parte dei proventi con i Paesi di origine con biodiversità, con metà del fondo assegnato alle comunità indigene e locali“. Inoltre, è stato introdotto “un nuovo programma di lavoro sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali, riconoscendo il loro ruolo chiave come custodi della biodiversità, anche nell’UE“.

Altre decisioni che l’UE considera “chiave” includono un piano d’azione per la biodiversità e la salute, nonché una decisione sull’integrazione dell’azione per il clima a livello ONU e degli sforzi per la biodiversità. Sono state anche stabilite procedure per la descrizione di aree marine ecologicamente e biologicamente significative, considerate “essenziali” per il Trattato sulla biodiversità oltre la giurisdizione nazionale, finalizzato a proteggere il 30% delle aree oceaniche entro il 2030. Questa intesa si inserisce nel contesto dell’accordo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, noto come BBNJ.

Bruxelles ha messo in evidenza come la conferenza abbia confermato il notevole slancio nell’attuazione del Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal del 2022, con 44 Paesi che hanno presentato strategie nazionali e piani d’azione rivisti per la biodiversità. Ben 119 parti hanno caricato i loro obiettivi nazionali nello strumento di reporting online, inclusa l’Unione europea. “Questi costituiranno la base per i primi report nazionali previsti per il 2026“, ha dichiarato la Commissione.

Dal punto di vista dell’UE, “sono stati compiuti progressi” nelle decisioni necessarie per rendere pienamente operativo il Quadro globale sulla biodiversità, incluso il suo quadro di monitoraggio e le procedure per la revisione globale dell’attuazione nel 2026 e nel 2030. Tuttavia, alcune di queste decisioni non sono state finalizzate poiché la Cop ha esaurito il tempo a disposizione per completare le discussioni sulla soluzione del deficit di finanziamento della biodiversità. “Poiché la Cop15 ha deciso che uno strumento finanziario globale dedicato deve essere preso in considerazione dopo il 2030, è stato prematuro accettare le richieste di alcuni Paesi di istituire un nuovo fondo, senza alcuna chiarezza sul suo finanziamento e sul suo ruolo. Queste discussioni proseguiranno ora nelle riunioni intersessionali“, ha chiarito l’esecutivo dell’UE.

Infine, “l’UE ha dimostrato leadership attraverso politiche e obiettivi chiari adottati a livello nazionale; un’affidabile consegna del sostegno finanziario globale sulla strada per l’impegno di raddoppiare il finanziamento esterno per la biodiversità a 7 miliardi di euro; e promuovendo discussioni sui ‘crediti natura‘”. Questi ultimi rappresentano le premialità lanciate dalla presidente Ursula von der Leyen, attraverso rimborsi e bonus per chi, tra agricoltori e comunità locali, si impegna a tutelare l’ambiente.

