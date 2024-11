COP29, Benvenuti Gostoli (FDI): “La transizione ecologica deve essere giusta e pragmatica”

MeteoWeb

“La strada tracciata dal governo Meloni per favorire una corretta transizione energetica è quella giusta perché coniuga rispetto per l’ambiente con la tutela dell’industria e dei posti di lavoro.” Questo il commento di Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di Fratelli d’Italia, in merito agli interventi odierni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’evento di NGV Italy.

In particolare, Benvenuti Gostoli ha sottolineato l’importanza delle parole di Meloni riguardo alla necessità di includere biocarburanti, biometano e idrogeno nel processo di transizione verso la neutralità tecnologica. “Le parole di oggi del presidente del Consiglio sono estremamente ragionevoli e di buonsenso“, ha affermato il deputato, ribadendo che il governo italiano sta affrontando i temi legati all’energia e all’ambiente con un approccio pragmatico. “Occorre, come sta facendo l’esecutivo italiano, infatti approcciarsi ai temi energetici ed ambientali con grande concretezza e pragmatismo e non con l’ideologia come invece vorrebbe la sinistra.”

Benvenuti Gostoli ha inoltre evidenziato l’impegno del governo Meloni per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese legate all’automotive, sottolineando che l’esecutivo si sta battendo affinché Bruxelles anticipi la clausola di revisione del regolamento della CO₂, prevista per i prossimi due anni. “L’unica transizione ecologica possibile è infatti quella che preserva il tessuto sociale ed economico del Paese“, ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia.

Stefano Benvenuti Gostoli è arrivato oggi a Baku per partecipare alla COP29, dove continuerà a portare avanti le posizioni espresse a Roma.

