COP29, Biden: “la rivoluzione dell’energia pulita è inarrestabile”

“Mentre alcuni potrebbero cercare di negare o ritardare la rivoluzione dell’energia pulita in corso in America e nel mondo, nessuno può invertirla, nessuno“: è quanto ha affermato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden commentando la conclusione della conferenza COP29 a Baku, in Azerbaigian. “Alla COP29, grazie in parte agli instancabili sforzi di una robusta delegazione statunitense” guidata dall’inviato statunitense per il clima John Podesta, “il mondo ha raggiunto un accordo su un altro risultato storico. A Baku, gli Stati Uniti hanno sfidato i paesi a fare una scelta urgente: o consegnare le comunità vulnerabili a disastri climatici sempre più catastrofici, o farsi avanti e mettere tutti noi su un percorso più sicuro verso un futuro migliore,” ha proseguito Biden. I Paesi hanno fissato un obiettivo di finanziamento internazionale: “Ciò contribuirà a mobilitare il livello di finanziamento, da tutte le fonti, di cui i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno per accelerare la transizione verso economie pulite e sostenibili, aprendo al contempo nuovi mercati per veicoli elettrici, batterie e altri prodotti di fabbricazione americana“, ha evidenziato il Presidente. Un accordo vantaggioso per tutti secondo Biden, anche frutto di un impegno dell’amministrazione americana uscente. “Nel mio primo giorno in carica ho agito per riportare gli Stati Uniti a quell’accordo, ripristinare la leadership climatica globale dell’America e rinnovare l’impegno per l’ambizione climatica internazionale. Da allora, la mia amministrazione ha sfruttato la leadership della nostra nazione in materia di azione per il clima a livello nazionale per accelerare gli sforzi globali, anche in occasione delle COP 26, 27 e 28, per ridurre le emissioni, abbassare i costi energetici, creare posti di lavoro ben retribuiti, proteggere gli ecosistemi e rafforzare la resilienza, il tutto contribuendo a far crescere la nostra economia“.

“Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi climatici, il risultato di oggi ci avvicina di un passo significativo. A nome del popolo americano e delle generazioni future, dobbiamo continuare ad accelerare il nostro lavoro per mantenere un pianeta più pulito, più sicuro e più sano a portata di mano“, con concluso Biden.

