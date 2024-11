COP29, FAO: “trasformare i sistemi agroalimentari per ridurre le emissioni”

MeteoWeb

L’unico modo per ridurre le emissioni di carbonio e ripristinare la natura sulla strada per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è trasformare i nostri sistemi agroalimentari, ha affermato oggi il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), QU Dongyu, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) in corso a Baku, in Azerbaigian. Questa trasformazione verso sistemi agroalimentari globali più efficienti, più inclusivi, più resilienti e più sostenibili è sempre più riconosciuta come essenziale per raggiungere l’Accordo di Parigi e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il cambiamento “contiene soluzioni per la crisi climatica e le sfide interconnesse di cibo, acqua, terra e biodiversità”, ha affermato Qu a un evento di alto livello intitolato “Taglio del carbonio, adattamento dei sistemi alimentari e ripristino della natura sulla strada per 1,5°C”.

Ogni anno, i Paesi che partecipano alla convenzione sul clima informano la FAO su come il cambiamento climatico sta influenzando gravemente i loro sistemi agroalimentari. Agricoltori, pastori, pescatori e produttori contano su questi sistemi per il loro reddito, cibo e nutrizione. Sono in prima linea e, troppo spesso, sono tra i 730 milioni di persone che oggi soffrono la fame.

Trasformare i sistemi agroalimentari richiede più finanziamenti e investimenti che raggiungano le comunità agricole, facendo leva sugli investimenti privati ​​e aiutando a riutilizzare gli investimenti agricoli, ha affermato il Direttore generale della FAO. Qu ha sottolineato che i sistemi agroalimentari devono essere integrati nei piani nazionali e considerati prioritari negli accordi ambientali multilaterali. Ogni contributo determinato a livello nazionale dovrebbe riflettere il pieno potenziale dell’azione per il clima derivante dalla trasformazione del sistema agroalimentare.

Guardando al futuro, la FAO propone di riunirsi nuovamente alla COP30 per discutere su come accelerare gli sforzi per combattere la deforestazione, che è un aspetto critico dell’azione per il clima necessaria per trasformare i sistemi agroalimentari, ha affermato il Direttore generale.

Finanziamenti per il clima

La COP29 è stata definita COP finanziaria poiché uno dei principali obiettivi dei negoziati sono i finanziamenti per il clima. Finanziamenti e investimenti non sono sufficienti per la trasformazione dei sistemi agroalimentari, sostiene la FAO. È fondamentale indirizzare i finanziamenti ai sistemi agroalimentari e garantire che raggiungano efficacemente le comunità agricole.

Per questo motivo, il Direttore generale ha parlato a diversi eventi guidati dalla FAO sui finanziamenti per il clima. In un evento separato di alto livello a Baku incentrato sull’accelerazione dei finanziamenti per il clima per sistemi agroalimentari resilienti in Paesi fragili e colpiti da conflitti, il Direttore generale ha sottolineato che i conflitti, insieme alle crisi climatiche ed economiche, hanno spinto il numero di persone che soffrono la fame a 733 milioni nel 2023, con una su cinque residente in Africa. Inoltre, 135 milioni di persone stanno vivendo un’insicurezza alimentare acuta in 20 Paesi o territori colpiti da conflitti.

“Costruire e finanziare sistemi agroalimentari resilienti in aree fragili e colpite da conflitti affronta le crisi climatiche e alimentari e salva le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di persone”, ha affermato Qu. “Tuttavia, non si investe abbastanza in queste soluzioni win-win”.

Il Direttore generale ha osservato che nel 2022 i sistemi agroalimentari hanno ricevuto 29 miliardi di dollari, appena il 23% del finanziamento totale per lo sviluppo correlato al clima. Per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette, i sistemi agroalimentari richiedono circa 1 trilione di dollari all’anno fino al 2030. Sono i Paesi in contesti fragili a risentire maggiormente di questo divario di finanziamento, ha affermato. “Dobbiamo aumentare urgentemente il supporto e i finanziamenti per migliorare l’adattamento e costruire la resilienza nei Paesi fragili e colpiti da conflitti”, ha affermato Qu. L’azione per il clima è possibile e “può aiutare a promuovere lo sviluppo e costruire la pace”.

Dalla dichiarazione all’azione

Il Direttore generale ha anche sottolineato la firma un anno fa alla COP28 della Dichiarazione sul clima, il soccorso, la ripresa e la pace, in cui 70 governi e 39 organizzazioni hanno chiesto un’azione collettiva più audace per costruire la resilienza climatica nei Paesi in contesti fragili e colpiti da conflitti. La FAO, in collaborazione con il Green Climate Fund (GCF), ha risposto a questa chiamata e accoglie con favore la decisione del GCF di concedere 169 milioni di dollari per finanziare progetti fondamentali in Somalia e Iraq, che la FAO implementerà, nonché un terzo progetto in Burundi con il One Acre Fund.

“Questi progetti sosterranno l’adattamento e miglioreranno la resilienza climatica delle comunità rurali colpite da conflitti, povertà e disastri meteorologici. Crediamo fermamente che la creazione di sistemi agroalimentari resilienti e sostenibili aiuterà queste comunità a sopravvivere, riprendersi e prosperare”, ha affermato Qu.

I contributi della FAO alla COP

La FAO ha lavorato a stretto contatto con le presidenze della COP per trasmettere il messaggio che la trasformazione dei sistemi agroalimentari offre soluzioni alla crisi climatica.

La COP27 in Egitto ha visto il lancio della Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST) Partnership, progettata per aumentare la quantità e la qualità dei finanziamenti climatici per l’alimentazione e l’agricoltura. Alla COP28, 160 capi di Stato e di governo hanno firmato la Dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti sull’agricoltura sostenibile, sui sistemi alimentari resilienti e sull’azione per il clima.

Oggi, alla COP29, la FAO accoglie la Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers. La FAO è orgogliosa di ospitare l’iniziativa come parte della FAST Partnership e accoglie Azerbaigian ed Egitto come copresidenti, ha affermato Qu.

“Insieme ai partner, attraverso la nostra competenza ed esperienza collettive, non vediamo l’ora di lavorare con la presidenza della COP29 per raggiungere gli obiettivi di Harmoniya, che sono in linea con la visione della FAO per la trasformazione dei sistemi agroalimentari globali per i Four Betters: migliore produzione, migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno”, ha affermato Qu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.