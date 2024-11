COP29, Feltri: “riunioni inutili che servono solo a spendere soldi, è indecente”

MeteoWeb

Il giornalista Vittorio Feltri è intervenuto nella puntata di “Fuori dal coro” andata in onda il 13 novembre su Rete 4 e ha espresso il suo parere riguardo il tema del cambiamento climatico, dopo aver visto il servizio che parlava dell’Agenzia Italia Meteo ferma ai blocchi di partenza da 7 anni e le dighe incompiute e le gravi perdite dagli acquedotti in Puglia. Feltri concorda con Mario Giordano, giornalista e conduttore della trasmissione, nel ritenere il cambiamento climatico un “alibi” per nascondere le responsabilità e le mancanze della politica quando si parla di alluvioni e siccità. “La cosa assurda è che quando c’è la siccità è colpa del cambiamento climatico, quando ci sono le alluvioni continua ad essere colpa del cambiamento climatico. C’è una contraddizione enorme e quindi si continua a trovare delle scuse quando per le alluvioni basterebbe rafforzare gli argini dei fiumi e dei torrenti in un modo serio e non accadrebbe più niente. Invece non sanno spendere i soldi pubblici”, afferma Feltri.

Il giornalista lombardo ha poi parlato della COP29, la 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso in questi giorni in Azerbaigian. Alla domanda se questi vertici mondiali servano a qualcosa, Feltri ha risposto: “queste riunioni non sono mai servite a niente, perché non possono fare niente. Quando si continua a discutere, e invece sarebbe necessario intervenire praticamente per evitare i disastri che continuano ad accadere, siamo addirittura nel ridicolo. Io penso che bisognerebbe smetterla di fare queste riunioni che servono solo a spendere dei soldi pubblici, non solo i nostri ma anche quelli degli altri Paesi. La trovo una cosa indegna e indecente”.

E su Greta Thunberg, l’attivista svedese salita alla ribalta per i suoi scioperi sul clima che hanno poi ispirato il movimento globale “Fridays for Future”, Feltri non ci va leggero: “io non l’ho mai potuta reggere. Invece che raccontare stupidaggini, avrebbe fatto meglio ad andare a scuola, che forse qualcosa avrebbe imparato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.