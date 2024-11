Cop29, intenso negoziato sulla finanza climatica: tensioni in plenaria tra Ue, paesi africani e insulari

MeteoWeb

Sabato 23 novembre 2024, la Cop29 entra nel vivo con un acceso dibattito sulla finanza climatica. Durante l’intervallo tra la prima e la seconda sessione dell’assemblea plenaria, i negoziatori dell’Unione Europea, dei paesi africani e delle piccole nazioni insulari si sono ritrovati in un fitto confronto. Secondo fonti vicine ai lavori, si starebbe avvicinando un’intesa sul nuovo obiettivo della finanza climatica a partire dal 2026, il tema centrale della conferenza.

Tutti i partecipanti sembrano motivati a raggiungere un risultato concreto che eviti un fallimento della conferenza di Baku. Tuttavia, permangono divergenze su alcuni punti critici, di particolare interesse per le nazioni africane e insulari. La plenaria riprenderà nelle prossime ore per cercare un accordo definitivo che possa portare a un voto conclusivo.

L’ultima bozza diffusa propone un aumento graduale degli aiuti climatici ai paesi in via di sviluppo. Dalla cifra attuale di 100 miliardi di dollari annui, stabilita dall’Accordo di Parigi, si punta a raggiungere 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035. Questa proposta, fortemente influenzata dall’Arabia Saudita, non prevede però un incremento delle azioni di mitigazione rispetto agli impegni presi alla Cop28 di Dubai lo scorso anno.

Un aspetto controverso riguarda i paesi che, pur essendo ancora considerati “in via di sviluppo“, possiedono le risorse per contribuire agli aiuti climatici, come la Cina. Tali contributi non rientrano nel nuovo obiettivo dei 300 miliardi di dollari e restano volontari. Inoltre, il testo della bozza si limita a formulazioni generiche su diritti umani e diritti delle donne, suscitando critiche da parte di alcuni paesi e organizzazioni della società civile.

I lavori proseguono con la speranza di un risultato che possa essere considerato un successo e segnare un passo avanti nella lotta ai cambiamenti climatici.

