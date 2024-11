COP29: nucleare protagonista con la firma del contratto Ansaldo per Cernavoda

MeteoWeb

Alla COP29 di Baku, il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha partecipato alla firma di un importante contratto che prevede l’estensione della vita utile dell’unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda in Romania e la costruzione delle nuove unità 3 e 4. Il contratto è stato siglato alla presenza dei rappresentanti di Ansaldo Nucleare (Italia), Fluor e Sargent & Lundy (USA), Atkins Realis (Canada, proprietario della tecnologia Candu dei reattori) e Nuclearelectrica (Romania).

“Sicurezza energetica anche attraverso partnership globali“, ha dichiarato Claudio Barbaro. “Questo accordo raggiunto da Ansaldo rappresenta un progresso nella dedizione collettiva a fornire energia pulita, sicura e disponibile per le generazioni a venire. La giornata di oggi rappresenta, dunque, un’importante pietra miliare per tutti coloro che collaborano a questa iniziativa. Questa partnership dimostra come le collaborazioni globali possano affrontare le questioni energetiche con creatività ed efficacia.”

Barbaro ha poi continuato, “Per oltre 45 anni, Ansaldo Nucleare ha collaborato con la Romania per potenziare le sue capacità nucleari. Il loro impegno e la loro visione orientata al futuro sono stati essenziali per il progresso nucleare della Romania e siamo orgogliosi della loro costante dedizione a questo importante progetto. Questo accordo sottolinea la nostra responsabilità collettiva non solo nel perseguire uno sviluppo sostenibile, ma anche nel dare forma a un futuro in cui l’energia nucleare svolga un ruolo fondamentale nel raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e nel garantire la sicurezza energetica.”

“Ci auguriamo che questi sforzi si traducano in una nuova capacità energetica a beneficio dei cittadini, dell’economia e dell’ambiente rumeni e che motivino progetti simili a livello globale. Insieme, stiamo gettando le basi per un futuro energetico sostenibile“, ha concluso il sottosegretario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.